衆院比例（第３次分）１９予定候補発表

東京９区必勝区に 小池書記局長が会見





日本共産党は２５日、総選挙に向けて、衆院比例代表予定候補者（第３次分）１９人を発表しました。小池晃書記局長が国会内で記者会見し、「弁護士など、さまざまな分野で活動してきた力量ある人たちを予定候補者として擁立しました」と述べました。

比例代表予定候補者は１次分、２次分と合わせて５３人となります。第３次分は今まで比例代表予定候補を擁立していない県を中心に擁立したもので、さらに比例候補を追加する見込みだとしています。

小池氏はまた、これまで発表していた全国１５の小選挙区必勝区に、東京９区の原純子予定候補を加えて１６人の必勝区とすることを発表しました。

衆院比例代表予定候補（３次分）

日本共産党の衆院比例予定候補（第３次）の１９氏と新たに小選挙区必勝区となる１氏を紹介します。ブロック名の直後の数字は定数。各氏とも新人、数字は年齢。☆印は小選挙区重複。現在の役職・略歴です。

東北（１３）





吉田 恭子 新３６☆

党国会議員団岩手県事務所長、岩手県常任委員、岩手１区予定候補

東京（１７）





飯田 みやこ 新５７☆

弁護士、東京２４区予定候補





坂井 和歌子 新３９

党准都委員、党都女性部副部長

北関東（１９）





たなはし せつ子 新５６☆

党群馬県常任委員、前橋地区副委員長、党群馬１区国政対策責任者、群馬１区予定候補

南関東（２２）





宮内 げん 新３５☆

党山梨県常任委員、山梨１区予定候補





大西 わたる 新３６☆

党千葉１２区国政対策委員長、党県常任委員、千葉１２区予定候補





若林 やすひさ 新３２☆

党神奈川７区国政対策委員長、准県委員、神奈川７区予定候補

北陸信越（１１）





ながせ 由希子 新４９☆

党長野県書記長、党中央委員、長野１区予定候補





坂本 ひろし 新４７☆

党富山県委員、呉西地区委員長、富山３区予定候補

東海（２１）





大野 ひろみつ 新５４☆

党愛知県委員、名古屋東･北･西・中地区委員長、愛知１区予定候補





やまこし とおる 新４７☆

党岐阜市委員長、准県委員、岐阜１区予定候補

近畿（２８）





平松 順子 新６７☆

党兵庫２区国政対策委員長、県常任委員、兵庫２区予定候補





さいとう 幸子 新６０☆

党滋賀県委員、大津湖西地区常任委員、滋賀１区予定候補





ちさか 拓晃 新４４☆

党京都２区国政委員長、党京都府青年・学生部長、京都２区予定候補





井上 良子 新５３☆

党奈良県国政事務所長、奈良県常任委員、奈良１区予定候補





原 やすひさ 新６５☆

党和歌山県委員会副委員長、和歌山１区予定候補

中国（１１）





藤本 一規 新５２☆

前山口県議、党山口県委員、北南地区副委員長、山口３区予定候補

四国（６）





島ｱ やすおみ 新３４☆

党高知２区国政対策委員長、高知県常任委員、高知２区予定候補

九州・沖縄（２０）





山下 かい 新４０

党大分県書記長、学習教育部長

小選挙区必勝区予定候補（追加）

東京 ９区





原 純子 新５３

国会議員元秘書、保育士・社会福祉士、党都常任委員