「日本会議」の候補 都議選で５４％落選

改憲勢力に打撃 共産党訴えに共感

東京都議選（２日投開票、定数１２７）で、侵略戦争を正当化し９条改憲をめざす改憲・右翼団体「日本会議」の地方議員組織に加入する５４人中、当選は２５人（４６％）にとどまりました。改選前の５７人の４４％に半減しました。

都議選の結果、日本会議に所属している自民党５０人のうち２２人が当選し、都民ファーストの会は３人全員が当選しました。

落選した日本会議の自民都議には、川井重勇議長、都議会自民党の高木啓幹事長、崎山知尚政調会長らが含まれます。日本会議地方議員連盟（２００７年設立）の初代会長に就任した野村有信都議も落選しました。

４年前の都議選では立候補した日本会議会員４１人のうち、３６人（すべて自民党）が当選。その後、同会に入会した議員を加え、改選前には同会都議は５７人に増えていました。

共産党は都議選で安倍内閣の改憲策動を厳しく批判、「憲法改悪を許さず、憲法を都政に生かします」と公約し、共感を広げました。

日本会議都議候補の当落

［自民党］

中央区 石島秀起▲

港 区 菅野弘一、来代勝彦▲

新宿区 秋田一郎

文京区 中屋文孝

台東区 和泉浩司▲

墨田区 川松真一朗、桜井浩之▲

江東区 山崎一輝

品川区 田中豪▲、沢田洋和▲

目黒区 鈴木隆道▲、栗山芳士▲

大田区 神林茂、鈴木章浩、鈴木晶雅▲

世田谷区 三宅茂樹、大場康宣、小松大祐

中野区 川井重勇▲

杉並区 早坂義弘、小宮安里

豊島区 堀宏道▲

北 区 高木啓▲

練馬区 柴崎幹男、山加朱美▲

荒川区 崎山知尚▲

板橋区 河野雄紀▲、松田康将▲

葛飾区 舟坂誓生、和泉武彦▲

足立区 高島直樹、発地易隆▲

江戸川区 宇田川聡史、田島和明▲

八王子市 伊藤祥広

立川市 清水孝治

武蔵野市 島崎義司▲

青梅市 野村有信▲

府中市 鈴木錦治▲

町田市 吉原修

小平市 高橋信博

日野市 古賀俊昭

西東京市 山田忠昭▲

南多摩 小礒明▲

北多摩１ 北久保真道▲

北多摩２ 高椙健一▲

北多摩３ 栗山欽行▲

北多摩４ 野島善司▲

島 部 三宅正彦

［都民ファーストの会］

品川区 山内晃

世田谷区 木村基成

足立区 馬場信男

［無所属］ １人

中央区 立石晴康▲

無印は当選｡▲は落選｡