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2016年12月13日(火)

衆院比例１１予定候補（第２次分）発表

「共産党の役割大いに語る」

小池氏会見

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　日本共産党は１２日、衆院比例代表予定候補者（第２次分）１１人を発表しました。いずれも新人です。小池晃書記局長が国会内で記者会見し、「予定候補者を先頭に、安倍政権の暴走と対決する共産党の役割を大いに語り、政治の風を吹かせたい」と述べました。

　日本共産党は総選挙で、「比例を軸に」を貫き、「全国は一つ」の立場で奮闘し、比例代表で「８５０万票、１５％以上」を目標にたたかいます。全国１１のすべての比例ブロックで議席増を実現し、比例代表で第３党をめざします。

　小池氏は同日の会見で、栃木２・３区、新潟１区の小選挙区予定候補３人も発表しました。比例予定候補は第１次分と合わせて３４人、小選挙区予定候補は２５７人となりました。

　ブロック名の下の数字は定数。氏名の下の数字は年齢（１２日現在）。写真下は現在の役職・経歴。☆は重複候補

北海道　８

写真

　川部　　竜二　４５新☆

　党札幌白石・厚別地区委員長

東北　１４

写真

　ふなやま　由美　４８新

　仙台市議（４期）、党宮城県委員

北関東　２０

写真

　大内　くみ子　６７新☆

　元茨城県議５期、元水戸市議５期、党中央委員、党茨城県副委員長


写真

　小池　　一徳　５５新☆

　党栃木県書記長

南関東　２２

写真

　岡崎　ゆたか　３８新☆

　党神奈川県青年学生対策部長、県常任委員

東京　１７

写真

　原　　　純子　５２新☆

　党練馬地区常任委員・福祉対策責任者

北陸信越　１１

写真

　西澤　　　博　３６新☆

　党新潟県政策委員長・青年学生部長

東海　２１

写真

　中野　　武史　４２新☆

　党三重県常任委員、北勢地区委員長

近畿　２９

写真

　わたなべ　結　３５新☆

　党大阪府常任委員

中国　１１

写真

　垣内　　京美　５０新☆

　党岡山地区委員長、准中央委員

九州・沖縄　２１

写真

　松岡　　　勝　４３新

　党熊本県書記長、准中央委員　



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