衆院比例１１予定候補（第２次分）発表

「共産党の役割大いに語る」

小池氏会見

日本共産党は１２日、衆院比例代表予定候補者（第２次分）１１人を発表しました。いずれも新人です。小池晃書記局長が国会内で記者会見し、「予定候補者を先頭に、安倍政権の暴走と対決する共産党の役割を大いに語り、政治の風を吹かせたい」と述べました。

日本共産党は総選挙で、「比例を軸に」を貫き、「全国は一つ」の立場で奮闘し、比例代表で「８５０万票、１５％以上」を目標にたたかいます。全国１１のすべての比例ブロックで議席増を実現し、比例代表で第３党をめざします。

小池氏は同日の会見で、栃木２・３区、新潟１区の小選挙区予定候補３人も発表しました。比例予定候補は第１次分と合わせて３４人、小選挙区予定候補は２５７人となりました。

ブロック名の下の数字は定数。氏名の下の数字は年齢（１２日現在）。写真下は現在の役職・経歴。☆は重複候補

北海道 ８





川部 竜二 ４５新☆

党札幌白石・厚別地区委員長

東北 １４





ふなやま 由美 ４８新

仙台市議（４期）、党宮城県委員

北関東 ２０





大内 くみ子 ６７新☆

元茨城県議５期、元水戸市議５期、党中央委員、党茨城県副委員長





小池 一徳 ５５新☆

党栃木県書記長

南関東 ２２





岡崎 ゆたか ３８新☆

党神奈川県青年学生対策部長、県常任委員

東京 １７





原 純子 ５２新☆

党練馬地区常任委員・福祉対策責任者

北陸信越 １１





西澤 博 ３６新☆

党新潟県政策委員長・青年学生部長

東海 ２１





中野 武史 ４２新☆

党三重県常任委員、北勢地区委員長

近畿 ２９





わたなべ 結 ３５新☆

党大阪府常任委員

中国 １１





垣内 京美 ５０新☆

党岡山地区委員長、准中央委員

九州・沖縄 ２１





松岡 勝 ４３新

党熊本県書記長、准中央委員