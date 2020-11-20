このページの音声ブラウザ用簡易ページはここをクリック

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

米価の安定に政府は責任を／政権交代で　農山村に元気を　若者に希望を（モノクロ）