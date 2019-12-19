このページの音声ブラウザ用簡易ページはここをクリック

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

消費税５％減税こそ最大の景気対策 共産党が各界懇談会 ／気候変動　いますぐ対策を 若者が世界１５８か国で行動

  • sitetop