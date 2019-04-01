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日本共産党

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赤旗

札幌市

吉岡よしおか　ひろ子弘こ市議

自治体／選挙区
札幌市／清田区
生まれ
1951年8月

党清田区市政相談室長

議員団
http://www.jcp-sapporo.jp/