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日本共産党

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赤旗

東京都

福手ゆう子都議

自治体／選挙区
東京都／文京区
生まれ
1977年2月
HP
https://www2.jcp-tokyo.net/fukute/
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https://twitter.com/yukofukute
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議員団
http://www.jcptogidan.gr.jp/