お詫び：音声ブラウザ用簡易ページは現在機能しません。このまま、通常のページをご覧ください。

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

静岡市

市川正市議

自治体／選挙区
静岡市／葵区
生まれ
1949年1月
議員団
http://www.jcpss.jp/