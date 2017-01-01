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日本共産党

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赤旗

沖縄県

玉城ノブ子県議

自治体／選挙区
沖縄県／糸満市区
生まれ
1946年10月
HP
https://www.tamakinobuko.com/
Twitter
https://twitter.com/tamaki_nobuko