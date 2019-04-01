このページの音声ブラウザ用簡易ページはここをクリック

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

香川県

秋山あきやま　ときさだ時貞 県議

自治体／選挙区
香川県／高松市
生まれ
1986年5月

党県委員

HP
https://akiyama-tokisada.amebaownd.com/
Twitter
https://twitter.com/akym_tksd
Instagram
https://www.instagram.com/toki_gram32/