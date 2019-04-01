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日本共産党

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赤旗

札幌市

千葉ちば　なおこ尚子市議

自治体／選挙区
札幌市／南区
生まれ
1980年5月

党南区平和こどもネットリーダー

議員団
http://www.jcp-sapporo.jp/