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日本共産党

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赤旗

教職員の働き方を変えたい（パンフ）

（パンフ）教職員の働き方を変えたい

製本したパンフレット（A5判16ページ）もあります。最寄りの日本共産党事務所にお問い合わせください。

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