このページの音声ブラウザ用簡易ページはここをクリック

日本共産党

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

ENGLISH PAGE

赤旗

許せない！障碍者の雇用水増し　ただちに国会審議を／安倍政権がねらう「改憲案」国会提出　3000万人署名でストップを！