2021年10月2日(土)
- ジェンダー平等の日本へ いまこそ政治の転換を/田村政策委員長が発表
- 学術会議６人任命 改めて要求/「１年放置の異常正して」 「学者の会」が声明
- 日刊・日曜版・電子版とも前進/９月「赤旗」読者拡大 総選挙勝利へ奮闘広がる
- 総選挙盛り上げ 政治を変えたい/官邸前でスタンディング
- “説明拒否”政治も継承/田村政策委員長 自民役員人事を批判
- ＵＲ口利き事件 甘利氏 一切説明なし/野党合同調査チーム設置へ/野党国対会談
- 自民 人事も安倍直系/疑惑の甘利氏 幹事長に/高市氏改憲固執
- 比例は共産党 この人を/東京ブロック（定数１７）・東京４区重複 谷川智行予定候補（５０）/「命の現場」から国会へ
- 比例は共産党 この人を/東京ブロック 坂井和歌子予定候補（４４）/子どもの声に耳傾ける
- ジェンダー平等の日本へ いまこそ政治の転換を/２０２１年１０月１日 日本共産党
- 長野４区・ながせ予定候補が私鉄長野県連と政策協定
- ２０２１総選挙 命・くらし最優先に転換/京都１区 こくた氏 討論会で訴え
- ２０２１総選挙 お土産店「補償ない」/道後温泉商店街 要望聞く/松山で白川氏
- １０～１１月 地方議員選挙 中/日本共産党の立候補者
- 「比例は共産党」 予定候補者は訴える
- 「金権政治ノー」広島から/女性後援会奮闘 大平さん再び国会へ/買収事件 県民として恥ずかしい
- 横浜「ＩＲ推進室」廃止/前市長肝いり組織 新市長が公約実現
- 「違法工事やめろ」/沖縄米軍基地前で緊急集会
- コロナ禍 子の貧困深刻/超党派議連 対策強化を要望/高橋議員参加
- 法律家「共闘を歓迎」/６団体連絡会、選挙アピール
- 私学応援へ助成必要/畑野議員、文科省に申し入れ
- 地域医療維持へ懇談/紙・はたやま氏ら 道保険医会と
- 前市長「６００万円受領」/宮古島陸自用地選定 賄賂は否定/那覇地裁 初公判
- 政権協力の合意/新しい政治開く画期的な前進
- きょうの潮流/「政権交代をはじめよう」。この言葉がツイッター上でひろ…
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