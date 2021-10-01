2021年10月1日(金)
- 政権協力で合意/共産・志位委員長と立民・枝野代表が会談
- 辺野古ノー行動 再開へ/あす ゲート前からネット配信
- 選択的夫婦別姓求める署名/経営者ら６７１人賛同
- 任命拒否「解決早く」/発生１年で日本学術会議会長
- 党首会談での合意を受けて/志位委員長の記者会見
- 「いずも」からＦ３５発着/３日以降に米軍機 空母化狙い
- 比例は共産党 この人を/東京ブロック（定数１７）・１２区重複 池内さおり予定候補（３９）/ジェンダー平等 力強く
- 日曜版３日号/特集 気候危機対策待ったなし/ケアを中心に据えた政治を 岡野八代さん語る
- ２０２１総選挙/核兵器廃絶・岩国爆音なくす/ヒロシマの心 代弁する 広島・大平氏
- ２０２１総選挙/安保法制廃止・憲法守る/松山・白川氏
- 「２０３０戦略」携え懇談/道林業・自然保護協会と/紙・はたやま氏
- 余剰米 政府買い上げよ/ＪＡ秋田 高橋議員が訪問・懇談
- １０～１１月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補者
- ブラック校則見直し進む/北海道 「地毛証明」廃止など/真下道議が質問
- 飲食店「認証」格差正せ/感染対策 京都府に共産党
- 都内でウイメンズアクション/市民の声届く政権に
- 学術会議介入１年/政権交代で任命拒否の撤回を
- きょうの潮流/１０月１日は「日本酒の日」とか。収穫したばかりの新米で、…
|赤旗ＰＲ