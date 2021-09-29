2021年9月29日(水)
- 「第６波」起こさぬ対策と備えを/「宣言」解除で志位委員長が会見
- 政府、全面解除決定/対象地域ゼロは半年ぶり
- 都知事、病院独法化定款議案提出/都民の強い批判に背/労組など、都庁前で抗議
- 米海兵隊 自動回転の訓練なし/オスプレイ 航空法「違反」/日本平和委・本紙が調査
- 塩川氏 コロナ軽視の召集拒否/倉林氏 医療施設と検査大規模に/衆参議運委 首相らに迫る
- 失政の責任認めぬ答弁/議運委での菅首相 志位委員長が批判
- 「オール沖縄」 活気と結束/４選挙区完勝・平和の心全国へ/政権交代で新基地ストップ
- 感染症に備え病院守れ/コロナ禍 独法化許せぬ/東京 労組・医療団体が抗議宣伝
- 山口市民連合と５野党共通政策/２区は共産・松田氏
- ブラック社会変えたい/京都１区 青年が対話宣伝
- 共産党躍進で行政転換/公務関連労働者後援会つどい
- 欧州政界 カラフル/アイスランド 女性議員４７．６％に スウェーデン抜く
- ２０２１総選挙/共産党躍進と共闘勝利で社会保障の充実めざそう/全生連の有志がオンライン集会
- 「桜を見る会」法律家の質問状/自民 総裁選３氏回答せず/４野党 政権交代し徹底解明
- 緊急事態宣言解除/今こそ命守る備え抜本強化を
- きょうの潮流/米国の対テロ戦争に翻弄されたアフガニスタンにも、家族の…
|赤旗ＰＲ