2021年9月28日(火)
- 自民総裁４候補 “カネの出所”/国民目線 程遠く/パー券・政党助成金・企業献金…
- 野党の政権合意「今週中に必ず前進を」/革新懇代表世話人会 志位委員長が強調
- 病院への特例加算続けて/厚労省に民医連 署名提出
- 独 第１党に社民党/総選挙 メルケル与党、歴史的敗北/環境政党が躍進
- 本気の共闘で政権交代を/全国革新懇が代表世話人会/総選挙勝利向けアピール発表へ
- 比例は共産党 この人を/南関東ブロック（定数２２）・千葉７区重複 さいとう和子予定候補（４６）/女性と子の願い 国政に
- 比例は共産党 この人を/南関東ブロック 沼上とくみつ予定候補（３５）/悲痛な訴えに耳を傾け
- 一人親家庭支援強化を/共産党都議団 手当増額の条例案
- ２０２１総選挙/文化支援の政権に/はたの予定候補決意 党後援会が決起集会
- 池内氏事務所開き/東京１２区で勝利し政権交代
- ２１総選挙激戦/県民の苦しみに心寄せ/長野４区 ながせ由希子 新/統一予定候補に期待 街の空気が違う
- 不公正な賠償ただせ/農産物被害で交渉/福島県農民連が東電、政府と
- 核禁条約に批准・署名を/ＮＧＯ連絡会 核兵器廃絶へシンポ
- 党躍進で規制緩和ノー/自交労働者が総選挙決起集会
- 国連一般討論 核禁条約歓迎相次ぐ/抑止力論に厳しい目
- 沖縄県警に抗議署名/米軍廃棄物 告発者不当捜査で市民
- 巨額買収の原資/１億５０００万円の使途ごまかすな
- きょうの潮流/密閉、密集、密接、県をまたいでの移動、外出。長引くコロナ…
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