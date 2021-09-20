2021年9月20日(月)
- 命守る新しい政権を/衆議院任期満了まで１カ月 共産党が全力/東北初の２議席挑戦/仙台 志位委員長が訴え
- 総選挙勝利 政策合意が力/安保法制強行６年 総がかりなど国会前行動
- “カラフルな政治へ”/小池書記局長、池内氏を応援/東京１２区
- 違憲の安保法制 政権交代で廃止しよう/憲法と政治壊した自公政権は退場を/田村副委員長らあいさつ
- 病気だらけの人生 一日も早く…/被爆者手帳の相談会/広島「黒い雨」訴訟弁護団など
- 共産党 比例で伸ばす/世田谷区 小池氏 大躍進訴え
- 共闘勝利で政権交代を/高知 比例四国必勝へこくた氏
- 新政権への確かな力/徳島 山添・白川氏ら訴え
- 「オール沖縄強化を」/あかみね・伊波氏ら共同街宣
- 持続可能な社会こそ/富山 笠井・藤野氏が街頭宣伝
- 「命守る政治」力込め/大分 井上氏、党躍進呼びかけ
- 宮本氏を押し上げへ/東京２０区 キックオフ集会
- 一緒に政治変えませんか/ＪＣＰサポーター大阪が宣伝/小池さんオンライントーク
- 敬老の日/安心して年を重ねられる国に
- きょうの潮流/河原井卓さんが入党したのは１０２歳のときでした。…
|赤旗ＰＲ