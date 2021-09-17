2021年9月17日(金)
- 今こそ、ワクチンと一体に大規模検査を/志位委員長、首相に緊急要請
- 性犯罪 刑法改正求める/支援団体会見 「時計の針進める」
- 命まもる 政策転換を/緊急行動 「菅首相への手紙」提出
- 新政権で新基地阻止/「オール沖縄」４予定候補訴え
- 今こそ、ワクチンと一体に大規模検査を求める/日本共産党 志位和夫
- 野党共闘壊すための攻撃だが逆に結束が強まった/共産党についての虚偽発言 志位委員長指摘
- 暴行脅迫要件 改正を/法相 性犯罪規定の整備諮問/法制審総会に
- 子どもＰＣＲ 広く/吉良氏 検査少ない実態指摘/参院厚労委
- 日曜版１９日号/コロナで疲弊 保健所３０年で半減/日本女医会理事の青木さん「自公に任せられない」
- ２０２１総選挙/比例で共産党躍進を/茨城「必勝大作戦」スタート 大内比例予定候補駆ける
- “元気出る” 好評です/あかみね予定候補の事務所開き動画 拡散中
- 米価暴落 農協、国会議員に対策要請 青森/共産党からは高橋議員出席
- 都立高校則見直し通知/都教委 生徒らの意見踏まえ
- キユーピー ＣＭ見送り/「ひるおび！」 八代発言批判の中
- 入管行政改めたい/学生の署名７万７０００人超に
- 「満州事変」９０年/国の進路誤った過去の直視を
- きょうの潮流/米タイム誌恒例の、世界で最も影響力のある１００人。今年…
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