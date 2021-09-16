2021年9月16日(木)
- 八代氏デマ発言「見過ごせない」/野党国対委員長が会談/共産党の立場支える
- ２０２１総選挙/「比例は共産党に入れます」/大平予定候補の政権交代訴えに市民 広島市内各所
- 北朝鮮が弾道ミサイル/志位委員長が抗議談話
- 「共産党ＨＰ 綱領読んだ」/アクセス１日１．６万
- 臨時国会で予算委集中審議を/穀田氏 争点明確化へ不可欠
- 診療報酬等の特例措置継続を/コロナ対応 宮本氏が要求/衆院厚労委
- ２０２１総選挙/オール沖縄 合同街頭演説スタート/県民の命・暮らし守る ４氏勝利へ「共に頑張ろう」
- 池内予定候補 必ず国会へ/東京１２区 党・後援会が決起集会
- 保育園など検査増やせ/都議会コロナ特委 尾崎氏が求める
- 政権交代へ経験交流/全国革新懇が事務室長会議/穀田氏が報告
- 島根原発２号機「適合」/１０キロ圏に県庁など中枢機関/避難計画対象地域４６万人居住
- 横浜 カジノ業者撤退/市の誘致撤回宣言受け/公募参加の２社
- 伊藤四段 初の決勝へ/将棋新人王戦 現役棋士最年少
- 「暴力革命」発言/デマ重ねた不当な攻撃許すな
- きょうの潮流/お手元にある国語辞典に、「公助」の項目はありますか？…
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