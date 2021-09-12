2021年9月12日(日)
13日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
- 気候危機打開へ ＣＯ２ Ｚｅｒｏ/気候危機 どう臨む 日本共産党「２０３０戦略」の意義/対談 東北大学教授 明日香壽川さん 衆院議員 笠井亮さん
- ドイツ総選挙の最大争点/環境・気候変動対策が浮上
- ２０２１総選挙 キックオフ集会/若者の動きが総選挙を左右する/志位委員長が講演
- 気候危機の打開は待ったなし 共産躍進で地球環境を守ろう/九州沖縄ブロック ２議席奪還・３議席に挑戦/福岡県オンライン演説会 志位委員長が訴え
- 「比例は共産党」広げに広げ 藤野議員の宝の議席守ろう/新潟演説会 小池書記局長訴え
- 総選挙へ 田村政策委員長 ラジオ番組で語る/４野党共通政策 自公政治転換方向示す
- 「ひるおび！」 八代氏発言は「誤り」/ＴＢＳ広報部が謝罪・撤回
- ２０２１総選挙/政権交代で希望の政府/東京・町田、多摩 田村副委員長訴え
- ２０２１総選挙/感染爆発 責任とらせる/水戸 山下副委員長が力説
- ２０２１総選挙/野党連合政権つくろう/東京・杉並区 笠井氏が街頭演説
- ２０２１総選挙/総選挙 いまが本番/盛岡 こくた国対委員長演説/高橋議員訴え
- ２０２１総選挙/オール沖縄勝利 政権交代を/あかみね氏 事務所開き 沖縄１区
- 辺野古リポート/韓国記者も強行に驚愕
- ２０２１総選挙/学費無償化 母親ら共感/福井 藤野議員・かねもと氏訴え
- 横浜の誘致中止を歓迎/全国カジノ反対協声明
- ２０２１総選挙/町民の反応“激変”/北海道当別 党宣伝に反響
- 大学の自治担える力を/全大教 教職員研究集会始まる
- 報復戦争と日本/米国追従の海外派兵と決別を
- きょうの潮流/ニューヨークのグラウンド・ゼロを訪ねたことがあります。…
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