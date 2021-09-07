2021年9月7日(火)
- 自民総裁選の顔ぶれ/安倍・菅政治に共同責任
- 臨時国会 召集直ちに/小池書記局長が記者会見
- 気温上昇 緊急に防げ/世界主要医学誌など２００超共同社説/「健康に害」
- 野党連合政権の実現を/全商連、常任理事会で初決議
- 共産党との連携「一定の前進示せる」/枝野氏発言を「歓迎」/小池氏「合意 一刻も早く」
- 誰が総裁でも新しい政治はつくれない/総裁選で小池氏
- 直ちに臨時国会を/野党、与党に要求で一致
- 総力あげて政権交代/菅首相退陣表明 市民連合が声明
- 政治分野の平等めざす/フェミニスト議連と懇談/党ジェンダー平等委
- 大平予定候補の議席奪還必ず/岡山オンライン演説会 井上議員訴え
- 比例ブロックの様相/東京（定数１７） 比例１１０万票以上で躍進必ず/都議選の勢い国政へ
- 比例ブロックの様相/南関東（定数２２） ３議席奪還し４議席めざす/コロナ・教育 動かす
- 市民連合の集会で訴え/“立場超え政権交代”/東京２０区 宮本予定候補（比例重複）
- 「本気を感じる」と反響/地域巡り対話重ねる/長野４区 ながせ予定候補
- 大雨被災地に義援金/田村衆院議員ら届ける/佐賀
- 五輪・パラ感染８５５人/「密」生み出す 医療に負担 対策費膨張/強行が生んだ問題数々
- 財産・生活権侵害だ/外環道訴訟 原告、建設中止要求/東京地裁
- サ条約・安保７０年/問われる米国言いなりの根源
- きょうの潮流/子どもの新型コロナウイルス感染が大幅に増え、学級閉鎖が…
|赤旗ＰＲ