2021年9月4日(土)
- 菅首相、政権投げ出し/総裁選出ず退陣へ
- 菅首相、政権投げ出し/世論と運動が追い詰めた/本気の共闘で政権交代を/志位委員長が会見
- 菅首相の学術会議人事介入/本紙報道にＪＣＪ賞/昨年の「桜」に続き
- ２０２１総選挙/新しい政治 いまこそ/こくた氏が京都で訴え
- 「政治を変える」 本気の共闘を今こそ/政治部長 中祖寅一
- 自公政治 責任は重大 菅首相、政権投げ出し/「次は政権交代」各地で宣伝/北海道 はたやま予定候補訴え
- 自公政治 責任は重大 菅首相、政権投げ出し/「次は政権交代」各地で宣伝/東京で笠井衆院議員
- 比例ブロックの様相/東海（定数２１） ２議席以上の獲得必ず/命守れと行政動かす
- 比例ブロックの様相/中国（定数１１） 大平さんの議席絶対奪還/核廃絶へ政権交代を
- 京都オンライン演説会 リアルタイム視聴４６００人/総選挙勝利の思い結集
- 東近江市議会がインボイス中止意見書/きっかけは民商の請願/コロナ下の消費税負担増に党派超え危機感/滋賀県内初
- 「黒い雨」被害者 救済早く/基準改定・申請相談・直接会って/共産党・支援する会など厚労省要請
- １０年経ても被害続く/福島原発かながわ訴訟 第２陣が提訴
- 田村貴昭氏らが義援金/土砂災害の雲仙・南島原両市に/長崎
- 馬毛島地盤調査再開へ/防衛省 質問状への回答は拒否
- リニア工事 地上影響「わからない」/国、山添氏らに無責任回答
- 「ママたちの会」防衛局に抗議/有害汚水流すな 沖縄/米軍の責任で処理求める
- 菅首相が辞任へ/国民の怒りの声が追い詰めた
- きょうの潮流/なにかの巡り合わせだろうか。菅首相が事実上の辞意を表明…
|赤旗ＰＲ