2021年8月31日(火)
- 政治考/国民の命を守る国会開け
- 千葉県 パラ観戦中止/引率の教員ら６人感染受け
- 党本部への「赤旗」申し込み/今月２００人突破 今年最多
- ２０２１総選挙/党押し出し 新ポスター/小池書記局長が発表
- 米軍 カブールで空爆/「ＩＳ車両標的」 子ども含む９人死亡
- 臨時国会召集し、国民に対する説明責任果たせ/小池書記局長 記者会見で強調
- 来月８日に３中総/総選挙方針・野党共闘の方向性
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/南関東（定数２２） 志位和夫予定候補（６７）/劣化した政権は退場を
- 目指す保育へ全国後援会集い/政治変える展望学ぶ/田村氏招き
- 比例ブロックの様相/北海道（定数８） はたやまさんの議席回復必ず/命守る最前線の声を
- 比例ブロックの様相/九州・沖縄（定数２０） 沖縄１区・比例２議席以上を/暴走深刻な地でこそ
- 大雨 久留米市に義援金/共産党福岡県委 「治水対策ともに」
- 東京パラ 関係者感染すでに２４１人/「バブル」機能せず/１５０人は委託業者 持ち込む危険
- デジタル法施行/個人情報保護の逆行を許すな
- きょうの潮流/朝起きるとまず「きょう一日、不用意な言葉で誰も傷つけ…
|赤旗ＰＲ