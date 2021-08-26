2021年8月26日(木)
- 新学期 学校での対策徹底を/子どもの感染が急増/共産党国会議員団文科部会が緊急提案
- 緊急事態宣言 ８道県拡大/「重点措置」４県も 計３３都道府県に
- 「五輪開催 矛盾したメッセージ」/衆院委で尾身氏 バッハ氏再来日も批判
- 臨時国会ただちに/野党国対「政府ただす必要」
- 検査拡充・パラ中止 コロナ対策に集中を/塩川・山添両議員が質問/衆参議運
- 医療強化は国の責任/衆院厚労委 宮本議員が追及
- 自衛隊派遣/米軍退避の一翼担う/衆参理事懇 赤嶺・井上議員が批判
- 党創立９９周年記念講演会 記者座談会/志位委員長の「パンデミックと日本共産党の真価」を読む（上）/前向きの希望ある変化鮮明
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/中国（定数１１） 大平よしのぶ予定候補（４３）/「黒い雨」たたかい胸に
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/中国 すみより聡美予定候補（３８）/子どもに誓ったこの道
- パラ学校観戦 東京２万４０００人
- デルタ株による事態急変 学校の夏休み明けにあたっての緊急提案/２０２１年８月２５日 日本共産党国会議員団文部科学部会
- 政治変え羽田新ルート変えよう/住民と議連 意見交換/小池氏ら参加
- デルタ株感染拡大/子どもたちの安全 学びと発達保障を/新婦人が政府要請
- 生活・営業支援もっと/東商連青年部 党議員と懇談
- 鶏卵汚職 贈賄側の公判/懲役１年８月求刑 「農林水産行政の信頼 失墜」/東京地裁結審
- 防衛省概算要求/過去最大の軍拡要求許されぬ
- きょうの潮流/グリム兄弟のドイツ伝説「ハーメルンの笛吹き男」は不気味…
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