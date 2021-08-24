2021年8月24日(火)
- アフガンに自衛隊機派遣/民間人退避の輸送に３機/武器携行の陸自部隊も
- 横浜市長選 山中氏当選/市民・野党共闘の勝利/小池書記局長が会見
- パラ・学校観戦 中止を/スポーツ庁に畑野・吉良両議員
- 教員免許更新制 廃止へ/中教審小委に「まとめ案」
- 「ＷｅＮｅｅｄＣｕｌｔｕｒｅ」が共産党に要請/文化芸術へ長期的支援を/志位委員長ら応対
- アフガン自衛隊機派遣/何のために派遣するのか/小池書記局長が批判
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/近畿（定数２８） 清水ただし予定候補（５３）/笑えない政治の現実に
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/近畿 こむら潤予定候補（４５）/自分の中の壁 乗り越え
- 声上げ政治変える/もとむら氏 愛知で呼びかけ/東海ブロック
- 菅政権退場させる/田村・まじま・まつざき氏 福岡で訴え/九沖ブロック
- 比例ブロックの様相/東北（定数１３） 初の２議席めざす/「政権交代早く」の声
- 比例ブロックの様相/近畿（定数２８） ４議席絶対回復へ/命優先の政治に共感
- 鳥取・境港 党と後援会の決起集会/大平比例予定候補が決意/総選挙・市議選勝利へ全力
- シベリア・モンゴル抑留犠牲者追悼/“実態解明 国は急げ”/都内で集い
- パラ 学校観戦に懸念/「教育活動に影響も」/感染急増 辞退相次ぐ
- 横浜市長選の勝利/菅政権への痛烈なノーの審判
- きょうの潮流/人生を政治にかけたい。そう志をたて、国会議員秘書や市議…
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