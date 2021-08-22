2021年8月22日(日)
- 「自宅療養」者が急増/都モニタリング会議 入院率９％に低下/臨時の医療施設が必要
- 子ども感染 ４週間で６倍超 ２．３万人/家庭内・施設での対策を
- 気候危機「子ども救おう」/デモ開始３年 グレタさんら意見表明/日本などを批判
- 命守る政権つくろう/東京 共産党比例予定候補が訴え
- 米価問い政権倒そう/北陸信越 農業・農民後援会が集会/比例３氏決意
- 日本共産党創立９９周年記念講演 パンフレットできました/活用・動画視聴を
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東海（定数２１） 長内史子予定候補（３３）/若者の未来、共に変える
- 苦境の農業 支援必要/愛媛のＪＡと白川予定候補懇談
- 命守る手だて急げ/宮城県に ふなやま氏ら要請
- 辺野古リポート/誇りある豊かな名護に
- 共産党が豪雨災害調査/支援 産業影響視野に/長崎・雲仙 田村貴昭氏が聞き取り
- 共産党が豪雨災害調査/治水工事要請さらに/島根・江の川 大平・むこせ氏ら訪問
- 「慰安婦」告発３０年/歴史的な不正義を認めてこそ
- きょうの潮流/「世界中のどの軍にもひけをとらない３０万人の軍だ。これに…
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