2021年8月21日(土)
- 「臨時の医療施設」を/共産党提起 医師会なども提案/福井では先行実施
- コロナ禍 子どもに大切なのは/オンライン 教育のつどい始まる
- 理由示さず不開示「違法」/学術会議任命拒否 候補６人・法律家が審査請求
- 夫入院、容体悪い妻が世話の乳児陽性/自宅療養むり/命守る手だて尽くせ
- 横浜市長選あす投票/山中候補勝利へ共同メッセージ
- 政府「宣言」基準の見直し検討/医療ひっ迫下 あり得ない/田村政策委員長が批判
- ＰＣＲ検査言及せず/文科省が新学期の感染対策
- 離着陸回数１万回超/沖縄・普天間基地 ２１年１～６月/オスプレイ増加 前年３１％増２３４６回
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東海（定数２１） もとむら伸子予定候補（４８）/被爆２世の人生をかけて
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東海 しまづ幸広予定候補（６４）/苦労が報われる世の中へ
- 横浜市長選 田村副委員長の訴え/市民が主人公示そう
- 地域に宿泊療養施設を/岩手・奥州 市長に共産党
- パラ学校観戦中止せよ/共産党が文科省聞き取り/吉良・谷川・坂井氏ら参加
- 豪雨で苦境 漁業調査/青森１市２村で高橋議員ら
- コロナ特別委を設置/臨時都議会閉会 補正予算を可決
- 県議会役職に河井マネー６氏/広島 撤回求め宣伝 ただす会
- パラ・学校観戦/子どもたちを危険にさらすな
- きょうの潮流/１０代の頃に見た旧満州の広大な天と地。美術学生のときに見…
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