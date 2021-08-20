2021年8月20日(金)
- 命を守ることを最優先に/志位委員長が菅首相に緊急提案
- パラリンピック 医師・看護師２７０人 １日最大/大会中止 田村氏迫る/参院内閣委
- “この８年 浸水１３回”/福岡・久留米 田村貴昭議員が被害調査
- “カジノ 市長選で決着”/山中候補・野党・市民が共同宣伝/横浜・鶴見
- 玉木代表「全体主義発言を改める」/事実上の撤回と受け止める/志位委員長が表明
- 入院制限方針 撤回を/参院内閣委 田村議員が要求
- 子の発熱 対策を要請/吉良議員 調査もとに国に
- 大雨水害の福岡・長崎３市/志位委員長が見舞電
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/北陸信越（定数１１） かねもと幸枝予定候補（６３）/政策を語り抜く 確信に
- 日曜版２２日号/「自宅療養」続出 菅政権の人災/ブレイディみかこさんが語るエンパシー
- コロナから命を守るための緊急提案/日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- オール沖縄必勝訴え/総選挙向け あかみね氏国政報告会
- 総選挙へ四国地方議員交流 山下副委員長が講演/党議席１８年ぶり奪還を
- 豪雨被害 流木撤去が課題/高橋・岩渕議員 むつ市長・漁協など懇談/青森で調査
- パラ中止 知事に迫る/あぜ上都議 感染拡大の責任追及/都議会本会議
- 臨時国会 今すぐ開け/総がかり行動などが訴え/議員会館前
- ＭＶ２２部品落下/普天間基地の即時閉鎖が必要
- きょうの潮流/病人には最良のものを―。あのナイチンゲールが看護の献身…
|赤旗ＰＲ