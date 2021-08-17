2021年8月17日(火)
- アフガン政権 崩壊/米の軍事対応破たん/タリバン 首都を制圧
- パラ入国 感染相次ぐ/事前合宿 自治体も苦慮
- 大雨 岡谷 土砂流入３人犠牲/長野 武田参院議員ら現地調査
- ３閣僚が靖国参拝/終戦の日 菅首相ら玉串料奉納
- 与党、審査に応ぜず/名古屋入管死亡 野党批判「反省ない」/衆院法務委理事懇
- 国会開け きょう集会/野党合同で４党首出席へ
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東京（定数１７） 谷川智行予定候補（５０）/命守る政治 医師として
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東京 坂井和歌子予定候補（４３）/生活者の視点 政権交代で
- 香港民主派団体「民陣」が解散/大規模デモ主催 弾圧で運営不能に/主要幹部相次ぎ逮捕 「市民に感謝」と声明
- 戦時性暴力根絶求める/「慰安婦」問題 女性ら集会/ベルリン
- 大雨被害 共産党が調査/逃げる暇なく水が/佐賀・武雄 田村貴昭氏ら
- 大雨被害 共産党が調査/避難先トイレ不足/広島市 大平氏ら
- 大雨被害 共産党が調査/４年続けての浸水/福岡・久留米 まじま氏ら
- 大雨被害 共産党が調査/土砂崩れ国道覆う/大津 節木・柏木氏
- 菅政権と８・１５/過去の反省なしに未来はない
- きょうの潮流/空や雲を見て天気の変化を予想することを「観天望気」と…
|赤旗ＰＲ