2021年8月14日(土)
- 不安続きの自宅療養/子どもみながら妻看病し、自分も陽性…
- 自宅等で死亡５６７人/コロナ感染 昨年３月～先月
- 五輪強行が招いた「重大な人災」/感染制御へ反省・決断を/パラ中止で危機発信こそ
- 大富豪に課税すれば世界全成人にワクチン接種可/ＮＧＯ報告書
- ８月豪雨災害 共産党が対策本部設置
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東京（定数１７） 笠井亮予定候補（６８）/心躍る歴史的挑戦のとき
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東京 宮本徹予定候補（４９）/当事者の声届け 政治前へ
- 横浜市長選 投票日まであと１週間余/自公VS市民と野党 対決構図が鮮明に/山中候補勝利へ勢い
- 共産党伸ばし命守る/田村副委員長・もとむら氏ら訴え/三重・四日市 知事選２６日告示
- 最賃 全国平均９３０円に/地方審議会答申出そろう/７県上積みも地域格差なお
- 組合差別し団交拒否/都労働委に救済申し立て/ワットラインの請負契約労働者
- 広島大雨/線状降水帯なぜできる/前線に湿った空気流入
- ビデオ全面開示求める/ウィシュマさん死亡 署名５万人分提出
- ＩＰＣＣ報告書/地球の危機打開へ行動直ちに
- きょうの潮流/アクリル板の向こうはこの世の地獄―。虐待や暴行、弾圧。…
|赤旗ＰＲ