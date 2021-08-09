2021年8月9日(月)
- 感染爆発のなか五輪閉幕/「命最優先」求め 中止の声最後までやまず
- パラの中止求める/志位委員長が発信
- ゆがんだ五輪正す力は/スポーツ部長 和泉民郎
- 長崎 きょう被爆７６年/「被爆体験者」にも手帳交付を
- 小池書記局長ら献花/長崎・爆心地公園 原爆犠牲者を追悼
- カジノとコロナから横浜守る/市長選告示 山中氏が第一声
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/北関東（定数１９） 梅村さえこ予定候補（５７）/消費税５％減税実現必ず
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/北関東 大内くみ子予定候補（７１）/地方議員４０年の経験 力に
- アイデア続々 今後に生かそう/ＪＣＰサポーター京都 こくた氏迎えタウンミーティング
- 核兵器禁止条約/批准する政府 今こそ/原水爆禁止世界大会 テーマ別集会
- 被爆者の思い 私たちが継ぐ 若者たち力強く/高校生平和集会
- 総選挙で政権交代必ず 各地で意気高く/比例４９．２万票以上を 北陸信越で交流決起集会
- 総選挙で政権交代必ず 各地で意気高く/米価下落無策に憤り 東北ブロック農業・農民後援会
- 総選挙で政権交代必ず 各地で意気高く/オンライン演説会開催 兵庫１区
- 鼓動/ＬＧＢＴ公表の五輪選手/「多様性と調和」真剣さ試される 日本選手公表ゼロ 法も未整備
- 志位委員長の記念講演/青年と響き合う
- 五輪が閉幕/大会関係者４４９人が感染/無断外出しても「抜け出していない」と組織委/「バブル」は機能せず
- 被爆国政府の責務/「核抑止力」論を捨て去る時だ
- きょうの潮流/被爆７６年の８・９を前に、原爆資料館とともに長崎駅近くの…
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