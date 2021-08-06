2021年8月6日(金)
- 核抑止力論から抜け出す政治決断を/広島 ＮＧＯ討論会 志位委員長が強調
- 広島 きょう被爆７６年/手帳全員交付 一刻も早く
- 在宅死リスク高める/倉林氏「入院制限撤回せよ」/参院厚労委
- 公明・遠山前議員に１００万円/小池都知事に２００万円/巨額詐欺の企業側から/政治資金収支報告書
- 患者入院制限 方針の撤回を 塩川氏/五輪選手村 宿泊療養施設に 倉林氏/衆参議運委
- 核兵器禁止条約 日本政府はすみやかに署名・批准を/ＮＧＯ討論会 志位委員長の発言
- 私と日本共産党 衆院比例予定候補は語る/東北（定数１３） ふなやま由美予定候補（５３）/命守るため政治変える
- 日曜版８・１５日 合併号/「すでに医療崩壊」 オリパラ中止を/助かります特別障害者手当 喜びの声
- 県被団協役員らと懇談/広島 笠井・井上・大平氏ら
- 日本共産党創立９９周年記念講演会/パンデミックと日本共産党の真価/志位和夫委員長の講演
- 共産党 豪雨災害に義援金/各地で要望聞き懇談
- 国と初の集団和解成立/北海道建設アスベスト訴訟/札幌高裁
- 核兵器の廃絶/被爆７６年を未来ひらく転機に
- きょうの潮流/突然、大きな音が鳴り響きました。母と妹の３人で疎開して…
|赤旗ＰＲ