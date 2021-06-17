2021年6月17日(木)
- “勝負の夏”今国会の成果生かし都議選・総選挙躍進を/党国会議員団総会 志位委員長があいさつ
- 歯止めない住民監視/山添氏が反対討論 土地利用規制法が成立
- 選手・関係者だけで３９万人/８月下旬 都内感染１０００人の試算も
- 憲法違反 土地規制法/政治変え、廃止させよう/平和・市民団体呼びかけ
- 五輪中継観戦 矛盾/都内ＰＶ 中止９自治体/計画は３９カ所
- 議運委に首相出席を/野党 閉会中審査求める
- 土地利用規制法/廃炉原発も対象/田村氏追及に政府答弁
- 選択的夫婦別姓先送り/自民チーム、世論に背
- 日本共産党国会議員団総会 志位委員長のあいさつ
- ２０２１都議選/保健所復活へ決意/武蔵村山 尾崎都議が訴え
- 宣伝８年 街に存在感/杉並・浜田山支部 原田都議勝利必ず
- 土地利用規制法案/参院本会議 山添氏の反対討論（要旨）
- 五輪 コロナ対策規則集３版/実効性 なお疑問/「完全に徹底できない」 組織委幹部
- 企業も補償基金 拠出を/建設石綿訴訟 全面解決求め集会
- 「カジノいらんばい」/長崎県民ネットが反対署名
- 通常国会の閉会/菅政権終わらせ新しい政治を
- きょうの潮流/神話から平安・鎌倉時代の寺や神社、戦国の古戦場、近代や…
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