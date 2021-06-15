2021年6月15日(火)
- 菅内閣不信任案提出で一致/４野党党首が会談/志位委員長が会見
- ２０２１都議選/“痛みがわかる”“抜群の論戦力”/白石氏の３度目の勝利を/品川 志位委員長が訴え
- 女性差別撤廃条約選択議定書 早く批准を/１１８団体連名で政府要請
- Ｇ７閉幕/対中国 結束を強調/途上国にワクチン１０億回分
- 野党共通政策を要請/総選挙へ 各党に市民連合/共産党、小池氏ら応対
- ２０２１都議選/都民の命 守る都政を/田中・とくとめ氏押し上げ/小池書記局長訴え
- ２０２１都議選/池川氏公約 ワクワク/町田 山下副委員長・市民訴え
- Ｇ７の五輪開催「支持」を日本国民に押し付けるな/記者会見で志位氏が批判
- 個人情報 丸ごと収集/土地規制法案 参考人が危険指摘/参院委 山添氏質問
- 校則見直しを文科省が通知/教育委へ「絶えず積極的に」/共通理解持つのが重要/共産党が改善を繰り返し求める
- 羽田見直し議連結成/事務局長に白石氏/都議会
- 国民には我慢、命より五輪の菅政権を倒し、新たな政治に/小池書記局長が表明/ＮＨＫ「日曜討論」
- 船橋市から五輪中止の審判を/市長・市議補選告示 志位委員長が応援/千葉
- 東京五輪/感染拡大に強い懸念/塩川氏 中止の決断迫る
- 東京五輪/児童の観戦動員やめよ/吉良氏 命と健康守る立場で
- ＩＬＯ条約締結 関係法案/国公法 刑事罰を温存/倉林氏 「抜本見直しを」反対討論
- 経口妊娠中絶薬/早期承認と保険適用を/倉林氏「安全・安価な選択肢必要」
- 土壌汚染/「ＰＦＯＡ」調査を急げ/山下氏 消極的な環境相を批判
- 改正瀬戸内海特措法/干潟再生 自然の力で/田村貴昭氏 漁獲量減の原因ただす
- 豪雪被害/救助の認定を柔軟に/武田氏 状況写真だけでなく書類で
- コロナ禍、日々に支障/田村智子氏に全視協の藤野さん/参考人質疑
- ケアに手厚い東京へ/大田区（定数７） ４人はみ出し大激戦/藤田りょうこ予定候補（４６）現
- 「稼ぐ医療」食い止める/八王子市区（定数５） ８人しのぎ削る/アオヤギ有希子予定候補（４２）新
- １２年ぶり政権交代/イスラエル 反ネタニヤフで連合
- 東京都オリ・パラ観戦/離島の小中学生動員/都心に移動 感染懸念
- オスプレイ２機緊急着陸/山形空港に理由明かさず
- 巨大風力発電に懸念/宮城 高橋・ふなやま氏が調査
- 事故野放し「悔しい」/沖縄・うるま ＰＦＯＳ流出に抗議
- 教員わいせつ防止/子どもを性暴力から守る力に
- きょうの潮流/新型コロナウイルス感染の拡大が始まり１年超。市民の困窮…
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