2021年6月9日(水)
- 市民監視に限定なし/対象・範囲・期間幅広く/土地利用規制法案 政府も認める/山添議員が追及
- 土地利用規制法案 “密告”受付窓口設置へ/「注視区域」範囲拡大も
- ＬＧＢＴ法案 今国会提出を/弁護士・法学者が声明・会見 自民に要求
- 菅原前経産相を略式起訴/公選法違反 菅首相に政治責任/東京地検
- ２０２１都議選/五輪や独法化だんまり/自民・公明が公約発表
- 頻繁に事故 おかしい/米軍ヘリ不時着 沖縄副知事、政府に抗議
- 建設石綿 給付金法案を可決/倉林氏「国は企業参加求めよ」/参院厚労委 全会一致で
- 総務省接待 利害関係者と会食禁止に/衆院総務委 本村議員が追及
- 贈収賄真相に切り込まず/鶏卵汚職報告書 紙氏が追及/参院農水委
- 特例郵便投票法案を可決/塩川氏「公正性に疑念」/衆院倫選特委 共産・立民反対
- ミャンマー軍事クーデター非難/衆院本会議が決議
- 「言語道断の発言」/小池書記局長が本多氏批判
- 性交同意年齢発言/本多議員に批判
- 論戦ハイライト/常に何もかも監視/あらゆる機関を動員し、あらゆる情報を一元化/山添議員 土地利用規制法案廃案迫る 参院内閣委
- 社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ（９）/「ルールある経済社会」に転換
- ２０２１都議選/街でマイク 共産党支部/目黒 星見氏押し上げぜひ
- 対コロナ「全市体制」/那覇市、我如古氏に答弁/市議会代表質問
- 保育待機児 大幅に減/マエダ氏に市長「引き続き」/那覇市議会代表質問
- 「離婚後共同親権」の拙速導入ではなく、「親権」そのものを見直す民法改正を/日本共産党ジェンダー平等委員会
- 米軍ヘリ不時着に抗議/党沖縄県委・県議団 防衛局などへ
- 安全より再稼働優先/老朽原発 笠井氏、政府を批判
- 補足給付改悪やめよ/介護施設入所者補助 倉林氏が迫る
- 委託費減らさないで/障害者就労・支援センター 田村氏要求
- 消費税は５％に下げよ インボイス導入に反対/署名５万８８６１人分提出/建設アクション実行委員会
- ８月末までにやるべきことをやりぬいて総選挙躍進を
- 現場に沿う弱者支援を/コロナ禍の社会保障拡充へ集会
- 空襲被害救済法ぜひ/全国空襲連“今国会で”と集会
- 米軍に抗議で家宅捜索 土地規制法案の“見本”/廃棄物告発の研究者/沖縄・北部訓練場
- 過去最少の出生数/若い世代が希望持てる対策を
- きょうの潮流/むかし通った小学校の校庭は住民の通路になっていました。…
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