/対象・範囲・期間幅広く/土地利用規制法案 政府も認める/山添議員が追及

/弁護士・法学者が声明・会見 自民に要求

ＬＧＢＴ法案 今国会提出を

菅原前経産相を略式起訴

/五輪や独法化だんまり/自民・公明が公約発表

/米軍ヘリ不時着 沖縄副知事、政府に抗議

建設石綿 給付金法案を可決

/衆院総務委 本村議員が追及

/鶏卵汚職報告書 紙氏が追及/参院農水委

特例郵便投票法案を可決

/常に何もかも監視/あらゆる機関を動員し、あらゆる情報を一元化/山添議員 土地利用規制法案廃案迫る 参院内閣委

/街でマイク 共産党支部/目黒 星見氏押し上げぜひ

対コロナ「全市体制」

/那覇市、我如古氏に答弁/市議会代表質問