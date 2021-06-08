2021年6月8日(火)
- 五輪中止 首相に決断迫る/変異株 内外に拡大/水際で水漏れ バブルに大穴 小池書記局長が追及
- 楽天、偽造「鬼滅」枕に関与/中国企業の販売を代行
- ２０２１都議選/支部が対話・街頭宣伝/和泉都議実績紹介に「頑張れ」/葛飾区
- 自分の言葉で語ることなし/小池書記局長、首相答弁を批判
- 都議会 選択的別姓意見書/全会一致 国会審議推進求める
- 犬猫の廃棄避けよ/飼養管理基準 田村氏が追及/衆院環境委
- 論戦ハイライト/五輪開催強行は無責任/参院決算委 小池書記局長の質問
- 社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ（８）/日本が外交イニシアチブ発揮して
- 都議会閉会 五輪中止の陳情/都ファ自公が不採択/藤田氏「中止決断しコロナ対策を」
- 子ども国保軽減条例案も否決/都議会 共産党が提出
- 都議選躍進で都政転換/共産党都議団 和泉幹事長が談話
- 「産科ぜひ」と期待一身/北多摩１区（定数３）東村山市・東大和市・武蔵村山市 定数３に有力５氏/尾崎あや子予定候補（６２）現
- 給食費無償化へ 再選を/目黒区（定数３） 大幅な得票増が必要/星見てい子予定候補（６３）現
- 学校での自由って何？/学生、教員ら 校則・頭髪など議論
- 東京都議選 変える選ぶ/筋が通っていて共感/フリー写真家 川井聡さん（６１）
- 都立病院独法化ノー コロナ医療の充実を/都庁職病院支部ツイッターデモ
- 五輪固執の首相/専門家の警告無視は許されぬ
- きょうの潮流/支えてくれた家族、そしてフィリピンと日本のファンや友だち…
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