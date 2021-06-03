2021年6月3日(木)
- 東京五輪 これでもやるのか/入国１０万人 感染防げるか/都議会本会議 そね議員が追及 知事に中止決断迫る
- 東京五輪 中継会場 全国２５０超で計画/衆院委 畑野議員質問で判明/専門家も人流増懸念
- 「相馬モデル」で接種が迅速進行/会場一つに集約し地区ごとに日時指定/福島
- 五輪感染防止規則集/業務膨大 各国が責任者任命 実効性は
- 菅原氏辞職 買収疑惑の説明要求/野党国対委員長会談で一致
- 対象曖昧だが刑事罰/土地利用規制法案 塩川氏が批判
- 中絶薬、早期導入要請/厚労副大臣が田村氏に答弁
- 国民投票法に根本欠陥/参院憲法審参考人質疑 「公平担保せず」
- 建設石綿 救済へ基金 衆院委全会一致可決/宮本氏「企業参加が必要」
- 社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ（３）/「税金の集め方、使い方」の大改革を
- 臨時施設・医療人員増を/党沖縄県議団 コロナ対策知事に要請
- 軍「慰安婦」制度認める文書/強制動員の犯罪事実 紙議員が入手
- 五輪中止の決断急げ 補償と検査徹底必要/ＢＳ番組 小池書記局長が主張
- 改憲手続き法改定案は欠陥/コロナ対策こそ急げ/総がかり実行委など報告集会
- 裁判所の充実求める/全司法が藤野・山添氏に要請
- 「特別期間」の大奮闘を確信に都議選と総選挙の勝利をめざす６月の取り組みに総決起しよう/６月２日 中央委員会常任幹部会
- 五輪開催「普通ない」/宮本議員質問 尾身会長が答弁/衆院厚労委
- 陸自が弾薬・ミサイル強行搬入/駐屯地包む住民の怒り 「平和な島にはいらない」/沖縄・宮古島
- 仁和寺前ホテル建設計画/反対住民ら要望書提出/アピール賛同者が１０２６人に
- 前経産相の議員辞職/幕引きを許さず徹底解明こそ
- きょうの潮流/そこは「定点」と呼ばれていました。山の頂近くにできた溶…
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