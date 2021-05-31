2021年5月31日(月)
- 政治考/菅政権 「政府危機」の様相/五輪強行姿勢に内外から批判
- ２０２１都議選/コロナから命守る都政へ 五輪は中止・都立病院を守れ/八王子・練馬 小池書記局長が訴え
- 異次元の大軍拡狙う/政府・自民 コロナ禍でも「手緩めるな」/背景に米国の要求
- 教科書書き換え批判/「従軍慰安婦」記述で畑野氏/衆院文科委
- ２０２１都議選/生きる権利守る東京へ/品川 白石都議訴え・吉良氏応援
- 政治の根っこただす/井上氏、共産党躍進訴え/山口オンライン演説会
- 土地利用規制法案の採決強行/廃案へたたかい広げる/各団体が談話
- 湾内は混雑 どう誘導/海上交通安全法改正案 高橋氏ただす
- 熱回収の最小化こそ/プラ資源循環促進法案 田村貴昭氏要求
- 長期収容 政治に責任/入管問題 山添氏が批判
- 介護職への拡大要求/ワクチン接種めぐり宮本氏
- 認定基準標準化せよ/長期優良住宅促進法成立 武田氏指摘
- 船員労務監査見直せ/海事産業強化関連法成立 武田氏要求
- ベトナムで新変異株/印英混合型 強い感染力警戒
- ガラパゴスにもプラごみ漂着
- ２０２１都議選/“安全安心の五輪できない” 開催中止求める声続出/八王子 小池書記局長迎えた街頭演説
- 医療費２倍化法案/国民の苦難に追い打ちやめよ
- きょうの潮流/１９５４年３月１日、静岡県焼津市のマグロ漁船が南太平洋…
|赤旗ＰＲ