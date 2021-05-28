2021年5月28日(金)
- “命より五輪優先”の発言許せない/日本は“ＩＯＣ帝国の植民地”か/志位委員長が会見
- 「五輪推進 科学に基づかず」/米著名医学誌に論評/「コロナ対策 不十分」
- 復帰５０年へ基地減らせ/沖縄・デニー知事 日米政府に要請
- ウーバー 英で労組認める/ギグワーカー他社に影響も
- 土地規制法案 きょう採決狙う/衆院委で与党
- 緊急事態宣言再延長/やるべきことをやってこなかった結果/志位委員長が会見
- コロナ療養者の投票権保障/期日前投票で対応を/与野党協で共産党
- 教員免許更新、存廃議論へ/文科省小委主査が指示
- 国保料値上げ圧力法定化/医療費２倍化法案 倉林氏が追及
- 児童生徒への性暴力禁止/わいせつ教員防止法案可決 吉良氏が質疑/参院文科委
- 株主優先で格差拡大/産業競争力法改定案 岩渕氏が批判
- 「消費者被害拡大の危険」/契約書面の電子化で参考人/大門氏質問
- きょう世界月経衛生デー 各国で取り組み/生理の貧困 沈黙破る
- 人権守る協力さらに/日弁連・弁政連と日本共産党懇談
- 日曜版３０日号/コロナ封じ込め 政府に緊急要請/メダリスト末続さん「国民感情無視し五輪開催か」
- 沖縄県議会 ７次補正を全会一致可決/コロナ対策今年度計１５２０億円に
- コロナと本気でたたかう都政に/都議選勝利へ決起集会/東京民医連有志後援会 小池書記局長訴え
- 五輪中止を進言せよ/高橋氏、国交相に要求
- 法是正 国会関与当然/塩川氏、公選法の誤り修正で
- 防衛省が防止を通知/泡消火剤流出 赤嶺氏に答弁
- 産業競争力強化法等改定案/岩渕議員の質問（要旨）/参院本会議
- 職務給の原則を壊す/改正地公法 本村氏、引き下げ批判
- 除斥期間問題解決を/Ｂ型肝炎訴訟 宮本氏が要求
- 医師・看護師増求める/病床削減推進法案 倉林氏ただす
- 政府口実 通用しない/山添氏、入管ビデオ開示要求
- 石油大手にＣＯ２削減命令 オランダ地裁/３０年までに１９年比４５％減/環境団体「歴史的判決」
- 軍政への不服従続く ミャンマー/教員・生徒が抵抗 新学年始まらず
- 水俣病 公式確認から６５年/患者認定 高い壁 全被害者救済を/国会議員らとオンライン集会
- 議事録全面開示迫る/ＮＨＫ経営委員長に本村氏
- 再稼働交付金 経過示せ/老朽原発に２５億円 藤野氏が批判/衆院特委
- 追手門学院大学の不当解雇/勝利的和解が成立/大阪
- ６人の即時任命要求/日本学術会議が会見
- 土地利用規制法案/人権侵害法は廃案にすべきだ
- きょうの潮流/触れたり口に出したりしてはいけない物事を「タブー」とい…
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