2021年5月27日(木)
- 住民監視の土地利用規制法案/売買不利益 国は補償せず/赤嶺議員が批判
- 監視対象区域を例示/防衛省・横田・宮古島など
- 「赤旗」新入局員に志位委員長、党綱領を語る
- フロイド氏殺害事件から１年 米ミネアポリス/差別反対の意志示す/各地で行動
- 党首討論開催へ調整/野党が要求 自民と合意
- 参院憲法審 改憲“呼び水”を批判/国民投票法改定案で山添氏
- 中小企業淘汰 未来なし/参院で岩渕氏 改定法案を批判
- 石炭火力支援やめよ/参院委で山下氏 政府の対応を批判/温暖化対策推進改定法案が成立
- 参院改革協が初会合/井上氏出席 協議の進め方議論
- 民主派の政府と交流/ミャンマー議連 共同声明
- 「赤旗」新入局員の党学校/志位委員長 党綱領の全体を縦横に語る（前半）
- 新基地抗議の活動まで制限か/土地利用規制法案は廃案に/「オール沖縄会議」が会見
- ２０２１都議選/力合わせ２期目必ず/東久留米 原都議迎え勝利へつどい
- メーカー参加求めよ/宮本氏 建設石綿被害の基金
- 支援金 半壊も対象に/田村貴昭氏 被災者の生活再建
- 被害児童に配慮必要/吉良氏 わいせつ教員の対応
- もうけ最優先 見直せ/伊藤氏 温暖化対応など問う
- 量や時期 事前周知を/倉林氏 接種支援めぐり要求
- 株式高速取引に懸念/大門氏 素人投資家食い物か
- 最賃 全国１５００円以上に/全労連が厚労省前で訴え/目安ランク見直す協議会設置
- 住民監視強化 戦争の準備/土地利用規制法案 廃案に/埼玉県平和委代表理事 二橋元長さん
- ２０年労働力調査/「実質失業率」７％に上昇/就業希望者は２８６万人
- コーツ氏発言「抗議を」/五輪問題で畑野議員追及
- 校則アンケート ６月も実施/共産党 切実な声相次ぐ
- 米黒人暴行死１年/差別許さない世界へ力合わせ
- きょうの潮流/幼い頃からスカートもリカちゃん人形もいやでした。小学校…
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