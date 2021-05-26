/与党 週内採決狙う/基地周辺 離島 原発…全国で住民監視

/サポーターズが宣伝/葛飾 和泉予定候補勝利を訴え

民放ＴＶ 女性役員ゼロ７割

/民放労連女性協、是正訴え/在京・在阪局の制作現場トップもゼロ