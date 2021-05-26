2021年5月26日(水)
- 土地利用規制法案/与党 週内採決狙う/基地周辺 離島 原発…全国で住民監視
- 米が日本渡航中止勧告/感染危険度 最高レベル
- ２０２１都議選/サポーターズが宣伝/葛飾 和泉予定候補勝利を訴え
- 民放ＴＶ 女性役員ゼロ７割/民放労連女性協、是正訴え/在京・在阪局の制作現場トップもゼロ
- 今やるべきは負担減/医療費２倍化法案 倉林氏が追及/参院厚労委
- コロナ・福祉・ジェンダー平等 里吉さん勝利で都民の願いさらに/世田谷オンライン演説会 小池書記局長訴え
- イージス搭載艦２隻９０００億円/井上氏追及 防衛省、試算否定せず/参院外交防衛委
- 現行法で対応できる/コロナ療養者の投票権 穀田氏指摘/与野党協議会
- 五輪やめコロナ対策を/共産党都委 知事宛て署名提出
- 中小企業支援 力合わせ/はたやま氏が道中央会と懇談
- 原発推進許されない/穀田氏が原子力協定案批判
- 雇用維持明確でない/高橋氏が航空法等改定案反対
- 実演家の報酬改善を/畑野氏、著作権法改正案で指摘
- 人命の軽視はやめよ/紙氏、畜舎特例法に反対
- メディアに問う/「五輪中止」大手紙はなぜ言わぬ
- 保育士賃上げで確保/田村智子氏「公定価格ただせ」
- 低所得層に支援要る/児童手当めぐり参考人陳述
- 組織ぐるみ 反省必要/山下氏 かんぽ不正販売追及
- 利用者から要望なし/武田氏 タクシー運賃変動問う
- メーカー含む基金要求/建設石綿被害 山添氏「国が力尽くせ」/参院決算委
- 東北新社接待報告/解明尽くすのは菅政権の責任
- きょうの潮流/「わしの分まで生きてちょんだいよォー」。山崎一さん…
|赤旗ＰＲ