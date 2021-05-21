2021年5月21日(金)
- 「コロナ封じ込め」を戦略目標にすえ３本柱の対策強化を/志位委員長が政府に緊急要請
- イスラエルは即時停戦に応じよ 米国は停戦を求める国際社会の努力に背を向ける姿勢をあらためよ/志位和夫委員長が談話
- 「病床削減法案」を可決/倉林議員反対討論 医療提供 脆弱さらに/参院厚労委
- 五輪中止・コロナ対策集中/全国一律最賃求め中央行動/ 全労連・春闘共闘
- 少年法制にゆがみ/参院法務委で可決 山添氏が反対
- 子育て不利益ただせ/児童手当改定案 田村氏質疑/参院委で可決
- 「巡回」投票の検討を/コロナ禍の選挙 塩川氏が提案
- 接種予約の欠陥 聴取/防衛省に野党 「報道に圧力やめよ」/野党合同ヒアリング
- 新型コロナ感染症対策に関する緊急要請/２０２１年５月２０日 日本共産党
- 日曜版２３日号/高齢者ワクチン接種急げ/「せやろがいおじさん」の思い
- 日本共産党の都議予定候補
- 遺骨土砂使用許されぬ/沖縄・豊見城市議会 全会一致で可決
- 廃プラ総量削減迫る/田村貴昭氏 政府の姿勢ただす/衆院環境委
- 秘密特許制度やめよ/岩渕氏「憲法９条と矛盾」/参院経産委
- ２０２１国民平和大行進/静岡が引き継ぎ「創意工夫して」 神奈川
- 最賃１５００円以上実現を 全労連など中央行動
- 一時支援金申請延ばして/全商連が中小企業庁に要請
- 医療費２倍化法案廃案に/年金者組合などが集会
- 家族農業守る農政に/全国食健連が農水省要請
- 全員最賃１５ドル今すぐ/マクドナルド労働者が全米スト
- 人の命守る入管制度に/廃案力に本当の「改正」求める/支援者・当事者ら院内集会
- 憲法生かしコロナ対策こそ/東京・新宿 総がかりなど署名宣伝
- 建設石綿 救済を一人残さず/参院厚労委 倉林氏「国の責任で」
- 被爆建物 耐震化で保存へ/広島県 「旧陸軍被服支廠」利活用を検討/住民の訴え・署名 相次ぐ
- 土地利用規制法案/国民監視の違憲立法は廃案に
- きょうの潮流/ある出来事を伝えるニュースには「５Ｗ１Ｈ」と呼ばれる要…
|赤旗ＰＲ