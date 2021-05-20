2021年5月20日(木)
- さらなる「痛み」撤回せよ/高齢者医療費２倍化 参院審議入り/倉林氏「健康悪化に直結」
- 政治は変えられる/総がかり行動
- ビデオ不開示「何か隠している」/ウィシュマさん妹“法相謝罪なし”/野党有志集会
- コロナ破綻 １４０８件に/飲食最多２５５件 「諦め型」増/商工リサーチ
- ワクチン予約を改善/共産党都議ら行政動かす
- 徹底審議 廃案めざす/土地利用規制法案 穀田国対委員長が会見
- 笠井氏「脱原発に進め」/産業競争力強化法改定に反対/衆院委で可決
- 「安倍・菅改憲」推進許されぬ/山下・吉良氏「世論と離れている」/参院憲法審
- ２０２１都議選/命・暮らし守る議席/田村副委員長 大山都議勝利訴え/新宿演説会
- コロナ対策強化求め要請/北海道の病床増やせ/紙・岩渕議員が厚労省に
- 「高齢者医療費２倍化法案」 倉林議員の質問（要旨）/参院本会議
- 漁業者と和解協議を/諫早湾干拓訴訟 田村貴昭氏が要求
- 被災者支援拡充せよ/静岡県突風被害で本村氏
- 本村氏 謝罪と再発防止迫る/福祉事務所長が人権侵害
- 保育士確保とは逆行/田村智子氏が「プラン」を批判
- 船員養成機関足りぬ/伊藤氏に参考人「交付増を」
- 自助でなく公助重要/岩渕氏「ジェンダー平等へ」
- エネ計画 原発ゼロで/山添氏「コスト面でも劣る」
- 高校通級 実情つかめ/武田氏「教員大幅増が必要」
- タイ航空 日本支社に雇調金/高橋議員の質問が契機
- ＧＤＰの落ち込み/暮らし支える強力な支援急げ
- きょうの潮流/子どもの頃から手作業が好きで、みこしをつくることが夢で…
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