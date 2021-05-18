2021年5月18日(火)
- 建設石綿 国・企業に責任/４訴訟 最高裁、初の判断/「一人親方」救済も決着
- 命かけたたたかいの勝利 国は直ちに基金の創設を/建設石綿訴訟 小池書記局長が表明
- 動物の部屋みたい。ここで姉は殺された/名古屋入管と遺族面談/ビデオ開示拒否「ウソばかり」
- ２０２１都議選/コロナ・五輪…静かな注目/共産党 じわり期待
- ワクチン大規模接種/政府の対応 迷走の極みだ/小池書記局長が批判
- 内閣支持率急落―コロナ・ワクチン・東京五輪への不信任/政権は深刻な数字受け止めよ/小池書記局長
- 保護処分ルールこそ/少年法改定案 山添氏、犯情判断批判/参院法務委
- 条文ミス「自民猛省を」/公選法改正案可決 井上氏が批判/衆院に送付
- 日銀ＥＴＦ購入批判/参院財金委 大門氏がただす
- 共産党、各地で一斉宣伝/命・生業 守る政治へ
- ３国政選勝利に続け/ふなやま予定候補 政権交代訴え/宮城・市民連合が集会
- ヤングケアラーに支援/早期発見へ政府が報告書
- 仮設退去も課題山積/共産党 地震・水害被災地調査/熊本
- 労働者守る対策ぜひ/宮本氏 雇用保険逃れなど告発
- 国は実態把握徹底を/ストーカー規制法案に塩川氏
- フリーランス守れぬ/産競法案 笠井氏に参考人
- コロナ対策 都政動かす/世田谷区（定数８） 有力１４人しのぎ削る/里吉ゆみ予定候補（５３）現
- 外環道やめ暮らし応援/杉並区（定数６） 各党擁立 競り合い/原田あきら予定候補（４５）現
- 入管立ち入り拒む/名古屋施設内 野党「許されぬ」
- 早期接種へ医師派遣補助/岩手 感染抑止へ補正予算案/共産党提案実る
- ガザ武力攻撃/人道危機をつくる蛮行やめよ
- きょうの潮流/亡くなった橋田壽賀（すが）子さんの代表作「おしん」。…
|赤旗ＰＲ