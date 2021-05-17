2021年5月17日(月)
- 五輪 どうする/中止を迫る 日本共産党/開催に固執 自・公・都ファ/都議選で問われる
- 藤野氏の議席絶対確保 ２議席への挑戦を/北陸信越オンライン演説会 田村副委員長訴え
- 確実なロードマップ早く/ワクチン供給 田村氏主張/ＮＨＫ討論
- メディア建物も空爆/イスラエル軍 国連総長が批判
- 藤田都議再選で命守る政治を/コロナ検査追及３００回/東京・大田区 小池書記局長が応援
- 個人事業 取り残すな/笠井氏、支援金拡充求める/衆院経産委
- 地域の介護施設守れ/塩川氏、減収補てん要求/衆院内閣委
- 市民と野党の共闘と革新懇運動の４０年/志位委員長の記念講演
- 「ツーブロック」 少人数学級実現で活躍/池川都議への支援訴え/畑野衆院議員「総選挙勝利で政権交代」/東京・町田
- コロナ対策 戦略示せ/ＮＨＫ日曜討論 田村政策委員長が発言
- 接種完了７月末 自治体８５％/田村氏「実態と乖離」
- 大阪３区オンライン演説会/医師派遣 国に要請を/田村副委員長参加
- 福祉増進の前島氏を/さいたま市長選 伊藤参院議員が応援
- 名古屋入管で死亡の女性/遺族ら葬儀“耐えられない”
- 公平な税への改革/法人税引き下げ競争の終結を
- きょうの潮流/何気なく見ているテレビに、ハッとさせられることがありま…
|赤旗ＰＲ