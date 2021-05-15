2021年5月15日(土)
- 野党 採決阻止へ共同/入管法改定案 １０項目の抜本修正提起
- ２０２１都議選/共産党を大きく/いっせい宣伝「五輪中止 コロナ対策全力」
- 五輪中止署名３５万人突破/宇都宮氏が都・ＩＯＣ・ＩＰＣに要望書
- ２０２１都議選/性暴力根絶 安全な東京へ/共産党都議団 声なき声拾う
- 宣言適用拡大の方針転換/政権の危機感欠如の表れ/田村政策委員長が会見
- 緊急事態宣言拡大 衆参議運委で質疑/塩川氏 「政府の現状認識不十分」/武田氏 「五輪より医療体制確保」
- 衆院消費者特で特商法改定案可決/契約書面電子化認められぬ/畑野議員 政府原案に反対
- 大規模な検査必要/宮本氏 クラスター防止へ要求/衆院厚労委
- 日英原子力協定 輸出にしがみつくな/笠井氏「世界の流れは再エネ」/衆院外務委
- 「真に豊かな沖縄を」/復帰４９年 デニー知事コメント
- ＬＧＢＴ法案 「差別許されない」明記/自・立合意案 超党派議連が了承
- 国会でジェンダー平等/四国いっせい宣伝 白川比例予定候補ら力込め
- 日本共産党 校則問題アンケート 切実な声/疑問ある中高生は８０％、保護者８５％、教職員９３％
- 共産党プロジェクト、全教と懇談/校則みんなで考えたい
- 市民 抗議の座り込み/入管法改悪案 “外国人差別許さぬ”/国会前
- 改憲でなくコロナ対策こそ/総がかり行動 女性ら訴え
- 沖縄本土復帰４９年/「基地のない島」への扉開こう
- きょうの潮流/８９年前のきょう、海軍の青年将校らによって時の首相、犬養…
|赤旗ＰＲ