2021年5月14日(金)
- コロナ危機を乗りこえ安心と希望の政治を東京から/共産党が都議選重点公約
- 野党共闘で採決阻止、廃案へ全力/入管法改定案 志位委員長が会見
- 沖縄復帰 あす４９年/米軍機騒音 １２年比 発生１０倍/高江ヘリパッド 集落包囲
- 「打ち手」確保など政府が全力支援を/ワクチン接種で志位委員長
- 「今夏の五輪やめるべき」の一点で共闘を/志位氏
- 尋常ならざる事態となれば選択肢の一つ/内閣不信任案 志位氏が表明
- 国大法改定案を可決/学長選考 意向投票こそ/吉良議員主張/参院文科委 共産党反対
- 自治体職員に有給特別休暇/総務省 ワクチン副反応で通知/本村議員の要望受け
- 高まる世論 入管法改定案 廃案しかない/根本にメス入れず人権侵害加速
- 日曜版１６日号/世論調査でも６割「五輪は中止を」/子ども観戦 教員数百人で“下見”強行
- コロナ危機をのりこえ、安心と希望の政治を東京から/―２０２１都議選にむけた日本共産党の訴えと重点公約―（要旨）/日本共産党東京都委員会
- 医療機関へ公的補償を/全厚労が志位委員長に要請
- “トイレに生理用品” 当たり前の世界に/無償配布へ署名運動立ち上げ/「生理用品の無償配布を実現する会」代表 安齊和穗さんに聞く
- 「大阪の医療 総崩れ」/辰巳氏ら調査に民医連訴え
- 原水爆禁止世界大会実行委が総会/オンラインと被爆地で開催/保有国に条約参加迫る
- 土地利用規制法案は廃案に/広範な国民を監視、運動を弾圧/国民大運動など学習集会で抗議
- 和歌山カジノ構想/有力企業が撤退/資金洗浄疑惑など浮上
- 通信遮断は国軍加担/ミャンマー 日本企業を市民団体批判
- 死者の尊厳踏みにじる/沖縄戦没者遺族 遺骨土砂使うな/宗教者院内集会
- 映画館などへ休業要請/科学的根拠はない/畑野議員に文科相答弁
- デジタル法成立/人権侵害許さない声広げよう
- きょうの潮流/しろやぎさんから来た手紙を読まずに食べたくろやぎさん…
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