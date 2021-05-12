2021年5月12日(水)
- コロナ対策より悪法推進/与党、衆参で相次ぐ採決/医療費２倍化・デジタル法案
- 基地周辺住民を監視/土地利用規制法案 衆院で審議入り/「違憲立法」赤嶺氏批判
- 高齢者接種いまだ１．１７％/首相は「１日１００万回」掲げるが/根拠も具体策もなし
- 看護師 日雇い派遣禁止に戻せ/倉林氏 利益誘導の仕組みやめよ/参院厚労委
- 住民サービスが後退/デジタル関連 伊藤氏が批判/参院総務委
- 顔認証 規制・監視こそ/デジタル法案 田村氏が追及/参院内閣委
- 意見集約型再構築を/国大法改定案で参考人質疑/吉良氏が質問 参院文科委
- 消費者被害を拡大/衆院消費者特委 契約書電子化で参考人/畑野氏が質問
- 「医療従事者接種遅れ」/野党合同ヒアリング 福島市長が訴え
- 医療費窓口負担「２倍化法案」衆院可決/政府説明ボロボロ 徹底審議で廃案を
- 生放送！とことん共産党/選択的夫婦別姓「実現まであと一歩」/青野 サイボウズ社長・坂本 ｍネット理事長と交流/総選挙で民意示そう
- 改憲許さぬたたかいさらに/国民投票法改定案 衆院可決
- ＬＧＢＴ法案再修正を/議連総会 野党が要求
- 土地利用規制法案に対する赤嶺議員の質問/衆院本会議
- 国民監視 許さない/国会前 デジタル法案強行抗議
- 共産党伸ばし命守ろう/全生連有志 党後援会が決起集会
- 「赤木ファイル」国会に示せ/清水氏が追及 野党合同ヒアリング
- 「赤木ファイル」/「森友」解明へ全てを明らかに
- きょうの潮流/「せっけんの泡の一つひとつは、この世で一番美しい色に見…
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