2021年5月8日(土)
- 医療費２倍化 採決強行/衆院委で自公など 共産・立民が反対/「高齢者の健康 悪化も」宮本議員
- 五輪中止署名 急拡大/オンライン ３日間で２３万人賛同/宇都宮健児さんよびかけ
- 大阪医療「一刻争う」/共産党 厚労省に支援策要請
- 高齢者医療費２倍化法案/廃案へ世論大きく
- 緊急宣言延長/感染拡大止まらず 政府説明を/田村政策委員長が会見
- 緊急事態宣言延長 衆参議運委質疑/塩川氏 「五輪とコロナ対策両立せず」/倉林氏 「全国民を対象の検査戦略を」
- コロナ危機下の２倍化法案採決強行/今やることか 暴挙に審判を
- 終盤国会へ共闘強化/穀田・安住両国対委員長が会談
- 土地利用規制法案 膨大な国民を監視下/２０１３～２０年度 基地隣接地 所有者７万８９２０人/赤嶺議員求めに防衛省が明かす
- 羽田氏、共産党にあいさつ/参院長野選挙区補選 小池書記局長が応対
- 入管死亡 ビデオ開示を/衆院法務委理事ら要求/藤野氏「応えなければ疑義は深まる」
- 石炭火力増設やめよ/温暖化対策法改定案 審議入り/山下氏 政府を追及
- スリランカ人女性死亡/ＤＶ被害対応せず/藤野氏追及
- 住民参加の流域治水に/武田氏 懇談の場が必要
- 医療は限界 五輪やめて/立川相互病院 窓に張り紙/コロナ病床抱え、悲痛訴え話題に
- 医療崩壊の大阪に 国の医師派遣はゼロ/山下氏追及
- 緊急事態宣言延長/五輪中止し感染対策に集中を
- きょうの潮流/書道や篆刻（てんこく）、美術に音楽。多くの趣味をもち、…
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